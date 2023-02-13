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НовостиПроисшествия13 февраля 2023 17:31

В Башкирии при столкновении с двумя фурами пострадал водитель Hyundai Accent

Его госпитализировали
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В Дюртюлинском районе Башкирии при ДТП с двумя фурами пострадал водитель легковушки. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Автоавария случилась понедельник вечером, 13 февраля. На 1227-м километре трассы М-7 столкнулись два грузовика и Hyundai Accent. Водитель иномарки получил различные травмы и был госпитализирован.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции и другие экстренные службы.

Напомним, за несколько часов до этого ДТП начальник башкирской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов предупредил водителей об ухудшении погодных условий на дорогах.