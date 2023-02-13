Начальник ГИБДД Башкирии предупредил водителей о сильном ветре и метели

фото: телеграм // Владимир Севастьянов

Начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов предупредил водителей о сильном ветре и метели на дорогах и призвал их быть предельно внимательными. Руководитель республиканской Госавтоинспекции опубликовал предостережение в своем телеграм-канале вечером 13 февраля. Он прикрепил к посту видео с трассы «Уфа-Янаул», где из-за осадков существенно ухудшилась видимость.

– На отдельных участках дорог сохраняется сложная обстановка, связанная со снежными осадками. Не совершайте необдуманные и рискованные маневры! – написал Севастьянов.

Напомним, завтра, 14 февраля, по прогнозам Башгидрометцентра в республике ожидается небольшой снег и умеренный юго-восточный ветер.