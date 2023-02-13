Температура воздуха в День всех влюбленных в Башкирии повысится до 0°

14 февраля дневная температура воздуха в Башкирии повысится до 0°
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Во вторник, 14 февраля, в День всех влюбленных температура воздуха в Башкирии повысится до 0°. Об этом говорят прогнозы регионального гидрометцентра.
В целом погода в республике будет облачной, с прояснениями и небольшим снегом. Юго-восточный ветер ожидается умеренным.
Ночью столбики термометров покажут -5,-10° (по юго-востоку -11,-16°), днем солнце прогреет воздух до 0,-5° (по юго-востоку до -10°).
В последующие два дня, 15 и 16 февраля в Башкирии обещают небольшое похолодание по ночам – вплоть до -24°.