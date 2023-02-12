Минэкономразвития РФ поддержал проект по беспилотникам в Башкирии

Фото: Минэкономразвития РФ

По информации пресс-службы Минэкономразвития РФ, в ведомстве приняли решение поддержать предложение «Центра стратегических разработок Республики Башкортостан» об экспериментальном правовом режиме для эксплуатации беспилотников в регионе.

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, такие беспилотники в настоящий момент используются в Чукотке, ХМАО, ЯНАО, однако в Башкирии они будут помогать в лесном и сельском хозяйстве, бороться с пожарами и незаконной вырубкой леса. Проект планируют внедрить, по предварительным данным, на три года.