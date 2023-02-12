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НовостиОбщество12 февраля 2023 6:15

Минэкономразвития РФ поддержал проект по беспилотникам в Башкирии

Проект планируют пока что внедрить на три года
Источник:kp.ru
Фото: Минэкономразвития РФ

Фото: Минэкономразвития РФ

По информации пресс-службы Минэкономразвития РФ, в ведомстве приняли решение поддержать предложение «Центра стратегических разработок Республики Башкортостан» об экспериментальном правовом режиме для эксплуатации беспилотников в регионе.

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, такие беспилотники в настоящий момент используются в Чукотке, ХМАО, ЯНАО, однако в Башкирии они будут помогать в лесном и сельском хозяйстве, бороться с пожарами и незаконной вырубкой леса. Проект планируют внедрить, по предварительным данным, на три года.