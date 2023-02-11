Глава Башкирии посетил вместе с Максимом Решетниковым Торатау

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Сегодня, 11 февраля, руководитель региона Радий Хабиров сообщил на своих страницах социальных сетей о прибытии министра экономического развития России Максима Решетникова. Судя по опубликованным фотографиям, они вместе отправились на шихан Торатау. По словам главы Башкирии, Решетников подтвердил, что республика получит из федерального бюджета 552 млн рублей на создание кемпингов, обустройство пляжей и развитие туризма.

– К сожалению, Башкортостан в массовом сознании никогда не был по-настоящему туристическим местом. Но мы активно работаем над тем, чтобы это изменить, – заявил Хабиров.

Руководитель региона отметил, что в течение 5-6 лет республика превратится в туристически привлекательный регион. Он отметил, что власти намерены развивать региональные программы поддержки.