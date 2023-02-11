Ушедшую в лес жительницу Башкирии нашли в снегу

Фото: «Поиск детей –Иглино»

В Иглино волонтеры 10 февраля спасли попавшую в беду женщину. По данным «Поиск детей – Иглино», ее нашли в лесу со сломанной ногой.

Информация о случившемся к ним поступила от спасателей в дневное время суток. На поиски в местный лес выехал один из координаторов. Точной информации о том, где находилась пострадавшая, не было, данные пришлось выяснять на ходу.

Вскоре женщину нашли, как выяснилось, во время катания на лыжах она сломала ногу и не могла пошевелиться. До приезда спасателей и медиков, волонтер оказал ей первую помощь, а после ее оперативно транспортировали к машине скорой помощи.