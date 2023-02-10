В Башкирии при ДТП с автоцистерной «КамАЗ» пострадали водитель и пассажирка Lada Granta

фото: ГИБДД РБ

В Дюртюлинском районе Башкирии при ДТП с автоцистерной пострадали водитель и пассажирка легковушки. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Автоавария случилась около трех часов дня 9 февраля. На 1239-м километре трассы М-7 «Москва-Уфа» столкнулись Lada Granta и «КамАЗ».

фото: ГИБДД РБ

В ДТП пострадали два человека из легковушки: 32-летний водитель и его 36-летняя пассажирка. Их с различными травмами госпитализировали. В дорожной полиции отметили, что цистерна была пустой.

фото: ГИБДД РБ

ГИБДД проверку по факту происшествия.

Напомним, утром 10 февраля в Уфе на ходу загорелся пассажирский автобус.