В Уфе утром 10 февраля на ходу загорелся автобус ПАЗ

фото: МЧС РБ
Сегодня, 10 февраля, в восьмом часу утра в Уфе на ходу загорелся пассажирский автобус. Инцидент произошел на перекрестке Миловского парка автодороги Дем-Затон. Об этом сообщило МЧСЧ Башкирии.
– На место прибыли силы и средства МЧС России и произвели тушение автобуса марки ПАЗ, – передали в экстренном ведомстве. – Пострадавших нет, в автобусе в момент возникновения горения был водитель и один пассажир, эвакуировались самостоятельно.
фото: МЧС РБ
В тушении автобуса участвовали девять человек и две единицы техники.
фото: МЧС РБ
Напомним, в начале февраля на улице Интернациональной в Уфе во время движения задымился автобус с восемью пассажирами в салоне.