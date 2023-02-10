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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 4:23

В Уфе утром 10 февраля на ходу загорелся автобус ПАЗ

В его салоне находился один пассажир
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Сегодня, 10 февраля, в восьмом часу утра в Уфе на ходу загорелся пассажирский автобус. Инцидент произошел на перекрестке Миловского парка автодороги Дем-Затон. Об этом сообщило МЧСЧ Башкирии.

– На место прибыли силы и средства МЧС России и произвели тушение автобуса марки ПАЗ, – передали в экстренном ведомстве. – Пострадавших нет, в автобусе в момент возникновения горения был водитель и один пассажир, эвакуировались самостоятельно.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

В тушении автобуса участвовали девять человек и две единицы техники.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Напомним, в начале февраля на улице Интернациональной в Уфе во время движения задымился автобус с восемью пассажирами в салоне.