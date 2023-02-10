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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 5:22

Прокуратура Уфы проводит проверку из-за ребенка, которого пьяная мать выронила в снег

Годовалой девочке помог прохожий
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Прокуратура Калининского района Уфы проводит проверку по факту обнаружения в снегу годовалой девочки, которую выронила пьяная мать

Прокуратура Калининского района Уфы проводит проверку по факту обнаружения в снегу годовалой девочки, которую выронила пьяная мать

Фото: Рустем АХУНОВ

Прокуратура Калининского района Уфы проводит проверку по факту обнаружения в снегу годовалой девочки, которую выронила пьяная мать. Ребенок получил переохлаждение.

– В ходе комплекса надзорных мероприятий прокуратура района проверит соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, даст оценку деятельности органов опеки и попечительства, а также исполнению родительских обязанностей, – передали в ведомстве.

Напомним, 4 февраля 48-летняя нетрезвая женщина возвращалась от родственников домой. По пути она уронила девочку в снег, где та находилась некоторое время без одежды в минусовую температуру. Мать после этого просто стояла рядом и ничего не делала. Малютке помог прохожий – он поднял ее и вызвал скорую помощь. Сейчас ребенок находится в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оставлении человека в опасности.