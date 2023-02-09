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В Уфе возбудили уголовное дело на мать, которая оставила в снегу голую годовалую дочь. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета по Башкирии.

Инцидент случился 4 февраля в Орджоникидзевском районе. Будучи сильно пьяной, 48-летнияя обвиняемая шла по улице домой от родственника. В какой-то момент она выронила ребенка. Малютка оказалась в снегу абсолютно без одежды в минусовую температуру. Мама, пока дочка замерзала и плакала, стояла рядом и ничего не предпринимала, поскольку из-за опьянения не была в состоянии что-либо сделать. Ребенку помог местный житель, который вместе с друзьями предпринял все необходимое и вызвал медиков. Сейчас ребенок находится в больнице.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». С женщиной специалисты проводят следственные действия, а также исследуют ее жилищно-бытовые условия. В ходе расследования правоохранители также дадут правовую оценку действиям (бездействию) сотрудниками органов опеки и попечительства на предмет полноты принятия профилактических мер в отношении семьи пострадавшей девочки.