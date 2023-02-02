В Уфе на ходу задымился пассажирский автобус

кадр видео: "Честно говоря"

Сегодня вечером, 2 февраля, в Уфе на улице Интернациональной прямо на ходу загорелся пассажирский автобус «Башавтотранса» №74. Видео с места происшествия опубликовал проект «Честно говоря».

На записи видно, как из заднего отсека «Нефаза» валит густой дым. Возможное возгорание с помощью огнетушителя предотвратил водитель автобуса.

«КП-Уфа» обратилась за комментарием в МЧС Башкирии. Там рассказали, что угроза возгорания была исключена до прибытия пожарной охраны. Из салона автобуса в момент задымления самостоятельно вышли восемь пассажиров. Пострадавших нет.