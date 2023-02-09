Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутаты парламента Башкирии начнут бороться с травлей в школах. Об этом рассказала пресс-служба регионального Государственного собрания.

Недавно в Курултае состоялось заседание Комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту. В ходе него председатель комитета Раиль Асадуллин рассказал о случаях буллинга в школах республики.

Например, недавно 25 учащихся пятого класса школы, находящейся в микрорайоне Шакша, создали группу в соцсетях и добавили в нее отца своего одноклассника. Как утверждает Асадуллин, подростки издевались над взрослым мужчиной несколько месяцев, пока тот не перевел своих детей в другую школу.

– В ходе обсуждения депутаты решили провести внеочередное расширенное заседание Комитета, посвященное этой теме, с привлечением специалистов и ответственных лиц, – сообщила пресс-служба Госсобрания республики.