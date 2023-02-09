В Уфе школьники затравили в соцсетях одноклассника и его отца

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В Уфе школьники затравили в социальных сетях одноклассника и его отца. Об этом, как передает UfaTime.ru, на недавнем совещании по вопросу детского экстремизма рассказала председатель комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту республиканского Государственного Раиль Асадуллин.

По словам чиновника, 25 учащихся пятого класса школы, находящейся в микрорайоне Шакша, создали группу в соцсетях и добавили в нее отца своего одноклассника. Как утверждает Асадуллин, подростки издевались над взрослым мужчиной несколько месяцев, пока тот не перевел своих детей в другую школу.

Однако дети нашли новую жертву в лице другого одноклассника. Примечательно, что руководству школы было известно о происходящем.

– Они только удосужились провести индивидуальную беседу с четырьмя зачинщиками травли, что из этих «героев» сотворило еще и кумиров среди других детей, – рассказал Раиль Асадуллин.