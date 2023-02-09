В Уфе мужчина спас годовалую девочку, которую ранее судимая пьяная мать оставила в снегу

Фото: Рустем АХУНОВ

В Орджоникидзевском районе Уфы мужчина спас годовалую девочку, которую ранее судимая 48-летняя пьяная мать оставила в снегу. Об этом рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.

Следствием было установлено, что женщина, будучи сильно пьяной, шла по улице домой от родственника. В какой-то момент она выронила ребенка. Малютка оказалась в снегу абсолютно без одежды в минусовую температуру. Мама, пока дочка замерзала и плакала, стояла рядом и ничего не предпринимала, поскольку из-за опьянения не была в состоянии что-либо сделать.

Плач малютки услышал житель соседнего дома. Мужчина вместе с друзьями помог девочке и вызвал медиков. Сейчас ребенок находится в больнице.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». В настоящее время ведется следствие. Специалистам уже удалось выяснить, что ранее уфимка была не только судима, но и еще лишена родительских прав в отношении других своих детей.

– В ходе расследования также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и попечительства на предмет полноты принятия профилактических мер в отношении указанной семьи, – сообщил СК.