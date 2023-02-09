На въезде в Уфу могут установить стелу в честь героя башкирского эпоса «Урал-батыр»

фото: vk.com // Олег Котов

На въезде в Уфу со стороны Затона могут установить стелу в честь героя башкирского эпоса «Урал-батыр». Такую идею предложил заслуженный деятель искусств Татарстана Ринат Минибаев. Об этом в своих соцсетях 8 февраля сообщил глава Ленинского района Олег Котов.

– По проекту, объект будет расположен вблизи затонского моста на стыке двух транспортных потоков на въезд и на выезд в город, – написал чиновник. – Стелу герою эпоса Урал - Батыру предлагают изготовить с помощью лазерной резки из листового железа «картеновской стали».

Высота монумента составляет 7,5 метра, длина – 14 метров, а толщина – 7-10 сантиметров. В ночное время стелу планируется подсвечивать. В будущем предложенный дизайн-проект будут рассматривать дополнительно.

Напомним, в ноябре прошлого года на въезде в Уфу открыли стелу «Город трудовой доблести».