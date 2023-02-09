В Башкирии простились с погибшим в СВО 19-летним рядовым Артуром Мустакимовым

фото: vk.com // Андрей Иванюта

В селе Тукан Белорецкого района Башкирии простились с 19-летним рядовым расчета минометного взвода Артуром Мустакимовым, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом 8 февраля сообщил глава муниципалитета Андрей Иванюта.

– Артур был добрым, отзывчивым, самостоятельным. С детства увлекался техникой. Очень любил младшего брата и сестрёнок. Всегда старался помочь родителям по хозяйству, – написал чиновник.

фото: vk.com // Андрей Иванюта

Мустакимов родился 17 января 2004 года. Он жил в деревне Бзяк. Окончил девять классов в Туканской школе. В августе прошлого года подписал контракт с Минобороны России. Погиб при выполнении боевой задачи. Его посмертно наградили Орденом Мужества. Похоронен на кладбище деревни Ахмерово.

Напомним, 8 февраля прошла церемония прощания с еще одним погибшим в СВО военнослужащим из Башкирии – 36-летним мобилизованным Ильнуром Гареевым.