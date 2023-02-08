«Хотел создать семью, теперь его нет»: в СВО погиб 36-летний мобилизованный из Башкирии

Фото: vk.com/guzelnasyrova13

Вчера, 8 января, в Иглинском районе Башкирии простились с погибшим в специальной военной операции мобилизованным Ильнуром Гареевым. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказала глава муниципалитета Гузель Насырова.

Как сообщает издание «Иглинские вести», мужчина родился 26 июня 1986 года в селе Сарт-Лобово, здесь же в местной школе он получил начальное образование. С 1997 по 2004-ый он учился средней общеобразовательной школе села Минзитарово. В рядах российской армии служил на Северном Кавказе в войсках специального назначения. Вернувшись со службы в 2007-ом, устроился учеником токаря на УМПО и параллельно учился в уфимском профессиональном училище №52.

В сентябре минувшего года мужчину вновь призвали в Вооруженные силы России в рамках частичной мобилизации. Его не стало 20 декабря. Указом президента РФ был награжден орденом Мужества посмертно.

– Был надеждой и опорой для мамы и папы. Всегда жизнерадостный, творческий, добрый, он не давал скучать родным и близким. Он очень хотел вложиться в свой дом, чтобы он простоял еще 100 лет. Собирался создать семью и жить здесь. Теперь его нет, – вспоминает брат Ильнура Гареева.