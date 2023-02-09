В 2022 году от отравления алкоголем в Башкирии скончался 151 человек

В Башкирии в 2022 году от отравления алкоголем скончался 151 человек – на 21 меньше, чем в предыдущем году Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии в 2022 году от отравления алкоголем скончался 151 человек – на 21 меньше, чем в предыдущем году. Такие данные озвучил региональный Роспотребнадзор.

Наибольшее число летальных исходов от интоксикации спиртным было зарегистрировано в Уфе (36 случаев), Нефтекамске (десять), Уфимском районе (семь), а также в Стерлитамаке, Бакалинском, Иглинском и Илишевском районах (по пять).

Общий показатель отравлений спиртным по Башкирии в прошлом году составил 30,5 случая на 100 тыс. человек (в 2021 было 24,4). Республиканский уровень был существенно превышен в городах Октябрьском, Стерлитамаке и Стерлитамакском районе (в 3,5-4,5 раза), а также в Дюртюлях и Дюртюлинском районе (в 1,9-2,1).

Напомним, смертность от отравления наркотиками в Башкирии в 2022 году выросла на 12%.