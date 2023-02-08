Смертность от отравления наркотиками в Башкирии в 2022 году выросла на 12%

В Башкирии за 2022 год от отравления наркотиками скончались 149 человек – это на 12% больше, чем было в предыдущем году

В Башкирии за 2022 год от отравления наркотиками скончались 149 человек – это на 12% больше, чем было в предыдущем году (132). Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Всего за январь-декабрь 2022 года в республике зарегистрировали 272 случая передозировки запрещенными веществами. В 2021-м их было существенно меньше – 149.

Наибольшее число отравлений наркотиками было выявлено в столице Башкирии Уфе (194 случая), Стерлитамаке (15), Уфимском районе (восемь) и Туймазах (семь) и Туймазинском районе (5).