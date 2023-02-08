Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 февраля 2023 7:45

Смертность от отравления наркотиками в Башкирии в 2022 году выросла на 12%

От передозировки запрещенными веществами скончались 149 человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии за 2022 год от отравления наркотиками скончались 149 человек – это на 12% больше, чем было в предыдущем году

В Башкирии за 2022 год от отравления наркотиками скончались 149 человек – это на 12% больше, чем было в предыдущем году

В Башкирии за 2022 год от отравления наркотиками скончались 149 человек – это на 12% больше, чем было в предыдущем году (132). Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Всего за январь-декабрь 2022 года в республике зарегистрировали 272 случая передозировки запрещенными веществами. В 2021-м их было существенно меньше – 149.

Наибольшее число отравлений наркотиками было выявлено в столице Башкирии Уфе (194 случая), Стерлитамаке (15), Уфимском районе (восемь) и Туймазах (семь) и Туймазинском районе (5).