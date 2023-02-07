В Башкирии утвердили выплаты врачам по 3 млн рублей

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В Башкирии утвердили выплаты врачам по три миллиона рублей. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром республики Андреем Назаровым, было опубликовано на портале правовой информации региона.

Ранее о данных компенсационных выплатах недавнем правительственном заседании рассказал глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин. Средства будут предоставлены терапевтам, участковый терапевтам, педиатрам, участковым педиатрам и врачам общей практики тех учреждений, к которым прикреплено населения менее 25 тысяч человек.

На реализацию программы предусмотрено 150 миллионов рублей. Каждый врач получит три миллиона рублей: по миллиону ежегодно в течение трех лет с момента заключения договора.

Данные выплаты призваны привлечь дефицитных специалистов в небольшие медицинские учреждения.