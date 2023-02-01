В Башкирии врачи получат по 3 млн рублей

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В Башкирии врачи получат по три миллиона рублей. Об этом недавнем правительственном заседании заявил глава регионального Министерства здравоохранения Айрат Рахматуллин.

На мероприятии чиновники обсудили вопрос предоставления компенсационных выплат врачам учреждений с численностью прикрепленного населения менее 25 тысяч человек. В настоящее время в медицинских организациях работают 718 врачей. Нехватка составляет 138 специалистов.

Компенсационные выплаты будут предоставлены терапевтам, участковый терапевтам, педиатрам, участковым педиатрам и врачам общей практики. На реализацию программы предусмотрено 150 миллионов рублей. Каждый врач получит три миллиона рублей: по миллиону ежегодно в течение трех лет с момента заключения договора.

Данные выплаты призваны привлечь дефицитных специалистов в небольшие медицинские учреждения.