Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 февраля 2023 5:10

Начальник ГИБДД Башкирии призвал водителей воздержаться от поездок по трассе Уфа-Оренбург

На дороге ухудшилась видимость из-за густого тумана
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
7 февраля начальник ГИБДД Башкирии призвал водителей воздержаться от поездок по трассе Уфа-Оренбург. На автодороге сильно ухудшилась видимость из-за густого тумана

7 февраля начальник ГИБДД Башкирии призвал водителей воздержаться от поездок по трассе Уфа-Оренбург. На автодороге сильно ухудшилась видимость из-за густого тумана

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня утром, 7 февраля, начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов призвал водителей воздержаться от поездок по трассе Уфа-Оренбург. На автодороге сильно ухудшилась видимость из-за густого тумана. Об этом руководитель региональной Госавтоинспекции сообщил в своем телеграм-канале.

– Рекомендую повременить с поездкой в данном направлении, дождаться улучшения видимости на дороге. В случае если вы в пути, просим вас соблюдать скоростной режим, дистанцию, интервал, двигаться с включёнными световыми приборами, в том числе противотуманными, – написал Севастьянов.

Пешеходам он рекомендовал переходить проезжую часть только в установленных для этого местах.