ГК ЧС назвал самые распространенные причины пожаров в Башкирии

фото: МЧС Башкирии

Самыми распространёнными причинами пожаров в Башкирии являются неисправное электрооборудование, замыкание электропроводки, неправильная эксплуатация отопления и неосторожное обращение с огнем при курении. Об этом 5 февраля сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

В аварийном ведомстве добавили, что 75% пожаров в сельской местности возникают в жилых домах.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в Башкирии в 2023 году число погибших на пожарах выросло в три раза по сравнению с прошлым годом. Последний смертельный случай произошел в деревне Подымалово под Уфой – при возгорании в жилом доме погиб мужчина.