В Башкирии в 2023 году количество погибших на пожарах выросло в 3 раза

Фото: МЧС по Бакширии

В Башкирии в 2023 году количество погибших на пожарах выросло в три раза. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Согласно данным на 30 января, в республике случилось 484 пожара, на этот же день в 2022-ом – 445. Однако если в минувшем году число погибших составляло 12 человек, то в этом – 35. Еще 27 граждан получили различные травмы.

МЧС по Башкирии призвало жителей и гостей республики соблюдать правила пожарной безопасности.

– Не допускайте халатного обращения с огнем, не оставляйте без присмотра топящиеся печи и работающие электроприборы, не перегружайте электросеть и не оставляйте непотушенными сигареты. При возникновении пожара незамедлительно звоните по номерам 101 и 112, – заявило ведомство.