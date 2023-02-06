Новый снегоплавильный пункт в Уфе запустят в начале марта

фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

Новый снегоплавильный пункт в Уфе планируют запустить в начале марта текущего года. Об этом в своих соцсетях в воскресенье, 5 февраля, сообщил мэр Ратмир Мавлиев.

– Проведена большая работа по переустройству инженерных сетей. Приступаем к бетонированию основания установки, – написал сити-менеджер. – Идём по графику. На объекте ежедневно порядка 10 единиц техники, 30 человек.

Напомним, снегоплавильный пункт появится на улице Сагита Агиша. Его стоимость составляет 165,5 млн рублей. Ранее мы писали, что строительством установки были недовольны жители близлежащих домов. В то же время местные власти утверждали, что городу необходимо как минимум пять таких объектов (сейчас работает только один).