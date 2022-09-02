«Верх экологической неграмотности!»: кто и для чего хочет построить снегоплавильный пункт под носом у жителей многоэтажки в Уфе

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

В начале 2022 года уфимцы столкнулись с серьезной проблемой. Город накрыли сильные снегопады, и из-за нехватки рабочей силы и техники городские службы не имели возможности своевременно расчищать улицы и дороги башкирской столицы.

Также стал проблемой и вывоз снег. В виду дефицита персонала коммунальных служб и возросших объемов работ чиновники организовали недалеко от Уфы временный полигон, что вызвало большое возмущение у граждан, поскольку расположить его решили в водоохранной зоне.

Чтобы не допустить возникновения данной проблемы вновь, власти Уфы приняли решение построить в городе снегоплавильный пункт. Дело в том, что в башкирской столице есть всего один такой объект, и, в последнее время, он уже не справляется с объемами работ, а также расположен в северной части города, из-за чего свозить сюда снег из более отдаленных районов, по словам мэрии, «экономически невыгодно».

– Для этих целей выделена площадка на улице Сагита Агиша. Такой выбор обусловлен наличием на участке всех инженерных сетей, транспортной доступностью и удобством подъезда техники для выгрузки снега, – сообщила пресс-служба городской администрации.

Строительство снегоплавильного пункта планируется недалеко от улицы Сагит Агиша и проспекта Салавата Юлаева

«МЫ ПОКУПАЛИ КВАРТИРЫ С ВИДОМ НА ЛЕС, А НЕ НА СНЕГОПЛАВИЛКУ»

Однако строительство объекта, который, казалось бы, должен сделать жизнь горожан проще и комфортнее, вызвало беспокойство у местных жителей, так как расположить сооружение планируют недалеко от жилых домов.

Уфимка Анна Л. в связи с этим написала обращения главе Башкирии Радию Хабиров, а также в региональные прокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой организовать проверку. По словам женщины, работа планируемого снегоплавильного пункта может нести угрозу здоровью граждан, живущих в близлежащем жилом комплексе.

– При плавлении грязного снега с городских улиц в воздух так или иначе попадают вредные вещества. Кроме того, снег обычно привозят вместе с мусором. Талая вода будет сливаться, однако весь мусор останется на решетках. Складировать его скорее всего будут территории, из-за чего по округе будет разноситься вонь, – считает Анна.

Также местная жительница предполагает, что во время сильных снегопадов к объекту будет съезжаться множество большегрузных машин, которые будут создавать шум, а производимые ими выхлопы еще больше усугубят экологическую ситуацию на территории.

– Груженные снегом «Камазы» будут выстраиваться в большие очереди и само собой во время ожидания выключать моторы не будут, поэтому нас еще и ждет серьезная загазованность воздуха. Также стоит учитывать, что дорога, по которой будут привозить снег, очень узкая, и это неизбежно создаст ощутимую нагрузку на трафик, – отметила наша собеседница.

Помимо прочего, женщина утверждает, на территории уже производится вырубка леса, что удручает местных жителей.

– Мы покупали квартиры с видом на лес, а не на снегоплавилку. Мы не против снегоплавильного пункта как такового, мы просим администрацию пересмотреть его расположение. Это же не единственное место, где есть коллектор и насосная станция. Они хотят сэкономить, но почему из-за этого мы должны слушать шум и вдыхать ядовитые пары? – задается вопросом Анна.

«ТЕПЕРЬ НЕ БУДЕТ НИ ШКОЛЫ, НИ ДЕТСАДА, НИ ПОЛИКЛИНИКИ»

Первоначально, как поделилась уфимка, на месте объекта планировалось возведение школы. Однако со временем проект строительства был отменен. По словам женщины, отсутствие поблизости учебного учреждения может создать в будущем проблемы для местных жителей.

– Теперь, если построят это снегоплавильный пункт, у нас не будет рядом ни школы, ни детского садика, ни поликлиники. Наш квартал будет дальше застраиваться новыми домами, и многие покупали квартиры по программе материнского капитала, и детей будет только больше. Сейчас в близлежащей школе мест пока что хватает, но дефицит безусловно будет, если администрация будет строить дома, но не муниципальные объекты, – подчеркивает женщина.

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦЯ БУДЕТ ТОЛЬКО УСУГУБЛЕНА»

Как заявил «Комсомолке» председатель союза экологов Башкирии Александр Веселов, то, насколько сильно будет наносить вред окружающей среде и гражданам планируемый объект, зависит от его мощности, площади и того, как будет решены вопросы по сбросу сточных вод и по испарениям вредных веществ. Однако, по словам специалиста, экологическую ситуацию на данной территории уже можно назвать неблагополучной, и работа снегоплавильного пункта ее только усугубит.

– Жилой квартал построен рядом с проспектом Салавата Юлаева – магистралью с интенсивным движением транспорта. Там смог от выхлопов автомобилей стоит постоянно, и зона поражения дороги захватывает в том числе и данные дома. Возвести жилые здания близи такого объекта – верх экологической неграмотности. И, конечно, снегоплавильный пункт станет новым источником загрязнения атмосферы в этом районе, – утверждает ученый.

НУЖЕН ЛИ УФЕ НОВЫЙ СНЕГОПЛАВИЛЬНЫЙ ПУНКТ?

Несмотря на то, что место для строительства снегоплавильного пункта, по мнению Веселова, выбрано неподходящее, специалист считает, что такие объекты городу необходимы – при том желательно они должны быть в каждом районе. Подобные сооружение, по словам Александра Калиновича, способны улучшить экологию мегаполиса и, соответственно, качество жизни уфимцев.

– Грязный снег дает очень большую массу загрязнений весной во время таяния. В нем, помимо мусора, содержится множество реагентов. Это очень небезопасно, поскольку среди граждан распространены аллергические риниты, одной из причин которого часто и называют тающий загрязненный снег, – подчеркнул Веселов.

Сами городские власти утверждают, что Уфе необходимо, как минимум, пять подобных пунктов.

– Это увеличит объемы плавления снега в несколько раз, ускорит процесс очистки улиц и уменьшит затраты на логистику, – заявила пресс-служба мэрии.

Также снегоплавильные сооружения способны заметно снизить загрязнения реки Белой, как утверждает эколог Александр Веселов. Тем не менее, располагать их следует, по его мнению, промышленных зонах города.

– Необходимо провести независимую экспертизу проектной документации, хотя бы основных проектных решений. Если от сооружения будет минимальный ущерб окружающей среде, то, естественно, нужно успокоить людей, – заявил ученый.

По мнению экспертов, снегоплавильные пункты способны снизить загрязнения рек Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

В свою очередь городская администрация заверила, что с точки зрения экологии планируемый снегоплавильный пункт не представляет какой-либо угрозы ни жителям, ни окружающей среде. Для нейтрализации неприятных запахов, как подчеркивают чиновники, будет использовано современное спецоборудование.