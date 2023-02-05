Названа одна из самых быстроразвивающихся причин смертности в Башкирии

Руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин в своем телеграм-канале написал 4 февраля, что рак является одной из самых быстроразвивающихся причин смертности. Для него, отметил Забелин, характерно образование аномальных клеток.

По словам руководителя администрации главы, основными факторами риска развития рака могут стать курение и употребление алкоголя, а также нездоровое питание и отсутствие физической активности.

По его словам, избегая факторов риска, можно предотвратить возникновение 30-50% раковых заболеваний. Также этому может способствовать ранняя диагностика. Забелин добавил, что сейчас в республике планомерно добиваются снижения смертности при помощи диагностики, программы скрининга и разными видами терапий.