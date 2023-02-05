В аварии с большегрузом погиб 31-летний водитель «Лады» из Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Сегодня, 5 февраля, в Стерлитамакском районе Башкирии произошла авария, в которой погиб 31-летний житель Куюргазинского района. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

По предоставленным данным, на 151 км дороги Уфа-Оренбург мужчина, находясь за рулем автомобиля «Лада Приора» столкнулся с грузовиком «Скания» с 39-летним жителем Уфимского района за рулем. После этого в «Сканию» врезался встречный автомобиль «Ниссан Кашкай».

В результате аварии на мест происшествия скончался водитель «Лады». Причины произошедшего выясняются.