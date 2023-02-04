Уфимка рассказала о трогавшем ее мужчине в автобусе

Фото: скриншот сюжета телеканала «Вся Уфа»

Жительница Уфы Карина рассказала о неприятном случае, который произошел с ней в маршрутном автобусе. Девушка, как сообщили журналисты телеканала «Вся Уфа», ехала рано утром на экзамены, когда почувствовала, что ее трогает неизвестный мужчина.

– Ко мне спиной стоял молодой человек, я почувствовала, так скажем, его руки. После чего повернулась, чтобы убедиться в этом, и увидела, что его руки лезут также и к другим женщинам, – поделилась уфимка.

По ее словам, после этого она отошла от мужчины в другую сторону автобуса, но он последовал за ней. Чтобы вспугнуть преследователя, она его оттолкнула и закричала, а после этого неприятный пассажир сразу же выбежал на улицу. К настоящему моменту пострадавшая уже написала заявление в полицию.