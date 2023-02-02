Строительство участка трассы М-7 в Башкирии планируют завершить в 2024 году

фото: vk.com // Радий Хабиров

Строительство участка трассы М-7 «Волга» на территории Башкирии планируют завершить в 2024 году. Об этом 2 февраля в своих соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

– По поручению нашего президента строительство этой дороги мы должны завершить в следующем году. Темпы хорошие, идем с опережением графика, – написал руководитель региона.

Напомним, строительство 65-километрового отрезка трассы М-7 в Башкирии началось в сентябре 2022 года. Она пройдет через Дюртюлинский и Илишевский районы в обход пяти сел: Асяново, Лаяшты, Ишкарово, Верхнеяркеево и Исаметово. Дорога будет четырехполосной. На ней построят сразу два моста, девять путепроводов и шесть транспортных развязок. Согласно госконтракту, стоимость строительства участка крупной автодороги превысит 57 млрд рублей.