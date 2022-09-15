В Башкирии начали строить участок федеральной трассы М-7

Автомобильный трафик пустят в объезд населенных пунктов Фото: Радий Хабиров

14 сентября в Башкирии начали строить участок трассы М-7 в объезд сел и деревень.

О старте работ дорожников сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Он рассказал, что объездной участок трассы М-7 в Дюртюлинском и Илишевском районах республики растянется на 65 километров. Дело в том, что сейчас популярная дорога из Уфы в сторону Казани проходит через села Асяново, Лаяшты, Ишкарово, Верхнеяркеево и Исаметово. Местные жители от постоянного трафика грузовиков и легковушек не в восторге – машины шумят, а иногда и вовсе происходят ДТП. Новая дорога пройдет южнее уже имеющейся, в месте, где нет крупных населенных пунктов.

Хабиров отметил, что в будущем участок трассы в Башкирии войдет в часть проектируемой дороги Дюртюли – Ачит. Она, в свою очередь, станет продолжением трассы М-12 до Свердловской области. По этим дорогам водители смогут быстро и безопасно добираться из Екатеринбурга и Уфы до Москвы. По словам главы Башкирии, отрезок трассы в Башкирии создаст импульс для развития малого предпринимательства – вдоль дороги в любом случае появятся заправки, магазины и кафе.

Строители трассы из Росавтодора пообещали выполнить работы на участке трассы в Башкирии в 2024 году. Дорога будет четырехполосной, и это здорово снизит количество лобовых ДТП с выездом на «встречку». На протяжении объездной построят сразу два моста, девять путепроводов, шесть транспортных развязок и 18 подземных проездов для сельхозтехники. Освещении предусмотрено на всех 64 километрах дороги, а встречные полосы на ней будут разделять металлические ограждения. Водители легковых автомобилей смогут разгоняться на новой трассе до 120 километров в час.

Известно, что согласно контракту на строительство 65 километров трассы готовы потратить 57,2 миллиарда рублей.