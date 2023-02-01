Суд в Уфе наказал болельщика, который выбежал на лед после матча «Салавата Юлаева»

фото: vk.com // Салават Юлаев | Хоккейный Клуб | Уфа

Советский районный суд Уфы наказал шестимесячным баном и 40-часовыми обязательными работами болельщика Егора Лысенко, который выбежал на лед после матча «Салавата Юлаева» и «Автомобилиста» на «Уфа-Арене». Материалы административного дела о нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований появились на сайте инстанции.

Инцидент произошел 27 декабря прошлого года во время благотворительной акции «Мишкопад». Как следует из оглашенной на суде объяснительной свидетелей, после игры они увидели, как «молодой человек прорвался сквозь толпу, запрыгнул на защитное стекло, проломил его и выбежал на лед». Оказавшегося на катке Лысенко по экранам стадиона заметила сотрудница полиции. Тот, по ее словам, «бегал по льду минут десять, прежде чем его задержали». На болельщика тогда же составили административный протокол.

Во время судебного заседания мужчина не признал вину в правонарушении и сказал, что «хотел пообщаться с хоккеистами, облокотился об полочку и, случайно сломав защитное стекло, упал на следующий ряд».

– Не растерявшись, он пошел искать выход из зоны, в которую попал, перепрыгнул через бортик на лед. На льду он сфотографировался, попытался поговорить с игроками, затем пошел на выход. Полагает, что он достаточно самостоятелен и образован, чтобы не дожидаться сотрудников арены, а самому действовать по своему усмотрению, – приводятся слова Лысенко в материалах дела.

Суд самостоятельность болельщика не оценил. Молодого человека признали виновным. Ему назначили 40 часов обязательных работ и на шесть месяцев запретили посещать официальные спортивные мероприятия.