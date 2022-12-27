«Салават Юлаев» собрал более 2,6 млн. рублей на «Мишкопаде» 2022

Фото: ХК «Салават Юлаев»

За акцию «Мишкопад» в 2022 году «Салават Юлаев» собрал более 2,6 млн. рублей на благотворительность.

С 2015 года в каждом последнем домашнем матче года «Салават Юлаев» проводит очень нужную и добрую акцию. В день игры на «Уфа-Арене» начинают продавать мягкие игрушки, вся выручка с продажи которых идет на благотворительность. После окончания игры болельщикам разрешают кинуть запакованную игрушку на лед – в обычные дни за выброс предметов с трибун полагаются огромный штраф. На игре против «Автомобилиста» побывали 7 143 зрителя. По предварительным данным, они купили игрушек больше чем на 2,6 млн. рублей.

К слову, матч запомнился не только «Мишкопадом». «Салават Юлаев» в овертайме обыграл лидера восточной конференции КХЛ. Сейчас команда занимает пятую позицию турнирной таблицы «Востока».