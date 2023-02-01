В Башкирии погибшая при пожаре в жилом доме женщина сама вызывала спасателей и «скорую»

фото: Госкомитет РБ по ЧС

В деревне Нижнеакбашево Кушнаренковского района 62-летняя женщина, погибшая при пожаре в строящемся жилом доме 31 января, в самом начале возгорания сама вызвала спасателей и скорую помощь. После этого она вернулась в охваченное огнем здание, чтобы его потушить, и скончалась там. Об этом 1 февраля сообщил начальник Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

– На ранней стадии возникновения пожара погибшая сама позвонила по номеру 101, чтобы вызвать пожарных и скорую помощь, так как получила ожоги рук. Но в дальнейшем на связь не вышла… Оказалось, что она вернулась в горящий дом, – рассказал руководитель аварийного ведомства.

Он отметил, что в январе текущего года это не первый такой случай, когда люди гибнут при попытке самостоятельно потушить огонь.