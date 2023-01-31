При пожаре в строящемся жилом доме в Башкирии погибла женщина

фото: МЧС РБ
Сегодня вечером, 31 января, в Кушнаренковском районе Башкирии при пожаре в жилом доме погибла женщина. Об этом сообщило региональное МЧС.
Инцидент случился в деревне Нижнеакбашево. На улице Лесной загорелся строящийся кирпичный дом с мансардой.
Пожарные потушили огонь и в ходе разбора места происшествия обнаружили тело погибшей. По предварительным данным, ей 62 года.
В причинах пожара разбирается следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.
Напомним, в Башкирии число погибших при пожарах в 2023 году выросло в три раза.