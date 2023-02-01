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НовостиОбщество1 февраля 2023 15:56

Башкирия планирует заселить белорусских зубров в «Мурадымовское ущелье»

Животные могут появиться в республике уже в этом году
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Белорусские зубры, которые должны появиться в Башкирии в 2023 году, планируется заселить в Икский государственный зоологический заказник

Белорусские зубры, которые должны появиться в Башкирии в 2023 году, планируется заселить в Икский государственный зоологический заказник

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Белорусские зубры, которые должны появиться в Башкирии в 2023 году, планируется заселить в Икский государственный зоологический заказник. Он относится к природному парку «Мурадымовское ущелье» в Кугарчинском районе. Об этом 1 февраля со ссылкой на министра природопользования и экологии республики Нияза Фазылова сообщил «РБК-Уфа».

По словам чиновника, помимо «Муардымского ущелья», для заселения зубров рассматривались еще два варианта: в геопарке «Торатау» и частном охотхозяйстве в Стерлибашевском районе. Тем не менее приемлемым вариантом была названа территория в Кугарчинском районе.

С 6 по 10 февраля специальная комиссия ученых и органов власти намерена посетить в Белоруссии госучреждение «Беловежская пуща», после чего будут сформированы план-график и окончательная смета реализации проекта по заселению зубров.

Напомним, о том, что в Башкирии появятся зубры, в январе говорил глава республики Радий Хабиров во время своего визита в Беларусь в составе официальной делегации.