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НовостиОбщество31 января 2023 18:10

На этой неделе Башкирия направит в зону СВО два гуманитарных конвоя для бойцов

В состав груза войдут автомобили, техника, одежда и посылки родственников
Источник:kp.ru
фото: телеграм // Фарит Гумеров

фото: телеграм // Фарит Гумеров

На текущей неделе Башкирия направит в зону специальной военной операции два гуманитарных конвоя для бойцов добровольческих батальонов и мобилизованных из республики. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 31 января сообщил председатель регионального Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

Груз будет сформирован на базе Единого логистического центра. В состав конвоев войдут автомобили повышенной проходимости, квадрокоптеры, тепловизоры, средства связи, электрооборудование, дизельные и бензиновые генераторы, инструменты и стройматериалы, обмундирование и теплая одежда, а также письма детей и посылки от родственников.