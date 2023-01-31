На этой неделе Башкирия направит в зону СВО два гуманитарных конвоя для бойцов

фото: телеграм // Фарит Гумеров

На текущей неделе Башкирия направит в зону специальной военной операции два гуманитарных конвоя для бойцов добровольческих батальонов и мобилизованных из республики. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 31 января сообщил председатель регионального Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

Груз будет сформирован на базе Единого логистического центра. В состав конвоев войдут автомобили повышенной проходимости, квадрокоптеры, тепловизоры, средства связи, электрооборудование, дизельные и бензиновые генераторы, инструменты и стройматериалы, обмундирование и теплая одежда, а также письма детей и посылки от родственников.