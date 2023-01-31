Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Уфе матери и ее 4-летней дочери

Фото: Рустем АХУНОВ

Стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие в ДТП в Уфе мама и ее четырехлетняя дочь. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

Авария случилась сегодня днем, 31 января, на улице Ленина. Согласно предварительным данным, 40-летняя женщина за Opel Antara, совершая поворот с улицы Достоевского, наехала женщину и ее маленькую дочку, когда они переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.

Как сообщил Минздрав республики, маму и ребенка после происшествия доставили в городские больницы.

– После осмотра врачи отпустили женщину домой, ребенку в данный момент проводятся необходимые обследования, – рассказали представители министерства.