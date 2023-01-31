В Уфе на улице Ленина сбили мать и ее 4-летнюю дочь

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Сегодня днем, 31 января, в центре Уфы иномарка сбила мать и ее 4-летнюю дочь. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась на улице Ленина. Согласно предварительным данным, 40-летняя женщина за Opel Antara, совершая поворот с улицы Достоевского, наехала женщину и ее маленькую дочку, когда они переходили дорогу на зленый сигнал светофора.

Обоих пострадавших на скорой помощи доставили в больницу. В настоящее время на мете ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.