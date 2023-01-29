Глава Башкирии рассказал о народном учителе России

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Руководитель Башкирии Радий Хабиров 29 января рассказал на своей странице в социальных сетях о народном учителе России и республики Лизе Агадуллиной с опытом преподавания в 63 года. О педагоге он сообщил в рамках своей традиционной рубрики «ЖЗЛ Башкортостан».

Лиза Агадуллина за все годы работы подготовила более ста призеров и победителей Всероссийской олимпиады. Методы педагога востребованы и сейчас.

Свою карьеру она начала в качестве пионервожатой в школе Кигинского района, затем работала преподавателем биологии и химии в районных школах, затем вела педагогическую деятельность в Уфе.

По словам Хабирова, народный учитель никогда не заставляла зубрить, а учила своих подопечных думать и размышлять. Ее методика обучения по-прежнему актуальна и ее используют в УГНТУ и Республиканском инженерном лицее-интернате.