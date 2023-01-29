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НовостиОбщество29 января 2023 8:05

В Башкирии к 2036 году средняя зарплата вырастет до 127,7 тыс. рублей

Прогноз составили в минэкономразвития
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В уточненном прогнозе социально-экономического развития сообщается, что к 2036 году размер зарплаты в Башкирии вырастет и составит 127,7 тысяч рублей. Прогноз составлен минэкономразвития.

В ведомстве отметили, что по базовому варианту среднемесячная зарплата должна составит к 2025 году 59,3 тыс. руб., что выше на 38,3% по сравнению с 2021 годом. Согласно консервативному сценарию, уровень заработка будет около 55,7 тыс. рублей, что больше на 30%.

Также ожидается и снижение безработицы, в 2025 году – 3,8%, в 2036 — 3%.