На Украине погиб мобилизованный из Башкирии сержант Рустам Гиндуллин

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На Украине в ходе специальной военной операции погиб житель Аскинского района Башкирии сержант Рустам Гиндуллин. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации муниципалитета Динис Юсупов.

Военнослужащий родился и жил в деревне Чишма-Уракаево. Минувшим сентябрем в рамках частичной мобилизации его призвали в ряды российских Вооруженных сил.

Церемония прощания с погибшим пройдет сегодня, 27 января, в его родной деревне возле клуба на улице Центральная, 34/1 в 11:00.

Напомним, недавно в башкирском городе Ишимбай простились с Борисом Девяткиным, погибшим в ходе специальной военной операции. Ему было всего 22 года.