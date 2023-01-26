Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 января 2023 15:30

В Башкирии простились с погибшим в СВО 22-летним Борисом Девяткиным

Он жил в городе Ишимбае
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: газета «Восход»

Фото: газета «Восход»

В башкирском городе Ишимбай простились Борисом Девяткиным, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом рассказала газета «Восход».

Молодой человек родился 16 ноября 2000 года. Он учился в ишимбайской школе №2. Преподаватели и друзья вспоминают Бориса как человека честного, доброго и готового всегда прийти на помощь любому. Он пользовался большим авторитетом среди других молодых людей, играл в ишимбайской лиге КВН, а также организовывал разные мероприятия.

Бориса Девяткина не стало 23 января.

Напомним, недавно стало известно о гибели в ходе СВО на территории ДНР, ЛНР и Украины жителя Белокатайского района Рузеля Ямалова. Ему было всего 18 лет.