В СВО погиб 21-летний гранатометчик из Башкирии Рузель Ямалов

Фото: Соцсети

В ходе специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины погиб 21-летний житель Белокатайского района Башкирии Рузель Ямалов. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации муниципалитета Масхут Минигалин.

Молодой человек имел звание рядового, он служил гранатометчиком мотострелкового батальона.

– Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Память о нем никогда не угаснет в сердцах родных, товарищей, односельчан, – написал о нем в своей публикации Минигалин.

Когда и где состоится церемония прощания с погибшим военнослужащим – пока неизвестно. Глава администрации муниципалитета Белокатайского района пообещал сообщить ее позже.