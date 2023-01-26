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НовостиОбщество26 января 2023 9:09

С 30 января аэропорт Уфы временно изменит вход в терминал внутренних авиалиний

Такую меру пришлось ввести из-за строительства навеса на привокзальной площади
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Аэропорт "Уфа"

фото: vk.com // Аэропорт "Уфа"

С понедельника, 30 января, международный аэропорт Уфы временно изменит вход в терминал внутренних авиалиний. Это связано с технической необходимостью, возникшей на фоне строительства навеса на привокзальной площади, рассказали в пресс-службе авиаузла.

– Справа от выхода из здания терминала прилета будет организован временный вход в терминал внутренних авиалиний. Данный вход через временное модульное здание будет действовать до окончания строительства в 2024 году, – передали в воздушной гавани.

Для наглядности аэропорт опубликовал схему движения пассажиров, машин, а также расположения входов и выходов из терминалов.

фото: vk.com // Аэропорт "Уфа"

фото: vk.com // Аэропорт "Уфа"