С 30 января аэропорт Уфы временно изменит вход в терминал внутренних авиалиний

фото: vk.com // Аэропорт "Уфа"

С понедельника, 30 января, международный аэропорт Уфы временно изменит вход в терминал внутренних авиалиний. Это связано с технической необходимостью, возникшей на фоне строительства навеса на привокзальной площади, рассказали в пресс-службе авиаузла.

– Справа от выхода из здания терминала прилета будет организован временный вход в терминал внутренних авиалиний. Данный вход через временное модульное здание будет действовать до окончания строительства в 2024 году, – передали в воздушной гавани.

Для наглядности аэропорт опубликовал схему движения пассажиров, машин, а также расположения входов и выходов из терминалов.