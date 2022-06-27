Перед зданием аэропорта Уфы построят навес за 1,48 млрд рублей

фото: vk.com // Аэропорт "Уфа"

Перед зданием аэропорта Уфы построят навес на 600 мест. Соответствующий тендер был опубликован на портале госзакупок 22 июня. Начальная и максимальная стоимость госконтракта оценена в 1,48 млрд рублей.

– Участок строительства навеса соединяет собой три терминала. Возведение навеса предполагает воплощение концепции единого моноблока. Навес является отдельно стоящим сооружением и служит повышению уровня комфорта прибывающих пассажиров, […] являясь защитой от осадков. Конструкция навеса представляет собой двухуровневое покрытие на колоннах. Под ним организована проезжая часть на четыре полосы, – говорится в описании проекта.

Подрядчик будет отобран 14 июля. Он должен будет построить навес за полтора года.