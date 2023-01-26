День студента в БСК

Фото предоставлено БСК

Башкирская содовая компания провела день открытых дверей для студентов Уфимского государственного нефтяного технического университета

В рамках Всероссийского Дня студента Башкирская содовая компания познакомила учащихся стерлитамакского филиала УГНТУ с работой предприятия. Студенты старших курсов обсудили со специалистами компании вопросы трудоустройства, перспективы развития БСК, социальную и кадровую политику.

- УГНТУ и БСК сотрудничают уже на протяжении многих лет. Наши специалисты принимают активное участие в образовательном процессе, проводят занятия и мастер-классы для студентов, осуществляют руководство дипломными проектами. В свою очередь, выпускники УГНТУ составляют немалую часть нашего трудового коллектива и вносят огромный вклад в развитие завода, - сообщает директор по связям с общественностью АО «БСК» Сергей Лобастов.

Фото предоставлено БСК

В рамках заводского Дня студента с помощью очков виртуальной реальности учащиеся смогли проследить весь путь соды – от сырьевой базы до полки в магазине. Узнать основные этапы производства, побывав в цехах предприятия. Особое внимание было уделено цеху очищенного бикарбоната натрия – пищевой соды – продукта, известного по всей стране.

Следующим пунктом программы стал сырьевой карьер. Студенты СФ УГНТУ смогли увидеть процесс добычи известняка – основного сырья для производства соды.

Фото предоставлено БСК

Завершилась экскурсия посещением Музея камня им. Ивана Скуина, в котором представлена уникальная коллекция останков древних организмов и горных пород пермского периода, притягивающая внимание ученых, горожан и гостей Стерлитамака.

Фото предоставлено БСК

Справочно:

В январе 2021 года между БСК и УГНТУ было подписано соглашение о партнерстве. Уфимский государственный нефтяной университет стал опорным вузом для предприятия. Активно реализуются совместные образовательные, научно-исследовательские проекты. Исходя из потребностей БСК, УГНТУ разрабатывает ряд образовательных программ по повышению квалификации сотрудников и их обучению. Сегодня для работников БСК вуз предлагает очную форму обучения по 4 направлениям: химия и технология продуктов основного органического и нефтехимического синтеза, производства кальцинированной соды, поливинилхлорида, системы и средства автоматизации технологических процессов.

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