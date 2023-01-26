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НовостиПроисшествия26 января 2023 5:51

В Башкирии водитель Lada Largus погиб в ДТП с грузовиком Scania

Смертельная авария произошла на трассе Уфа-Инзер-Белорецк
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 26 января, в Кармаскалинском районе Башкирии водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась на 15-м километре трассы Уфа-Инзер-Белорецк. По предварительным данным, там столкнулись Lada Largus и грузовая Scania. От полученных травм водитель легкового авто скончался до приезда бригады скорой помощи.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Сейчас на месте происшествия работают полицейские и другие экстренные службы. Они выясняют подробности ДТП.

Напомним, вчера, 25 января, на трассе в Башкирии три человека пострадали в аварии с грузовиком МАЗ и Daewoo Gentra.