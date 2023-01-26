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НовостиПроисшествия26 января 2023 4:40

Три человека пострадали при ДТП с грузовиком МАЗ и Daewoo Gentra в Башкирии

Тяжелая машина ушла в занос и после столкновения с легковушкой вылетела в кювет
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В Янаульском районе Башкирии при ДТП с легковушкой и грузовиком пострадали три человека. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария произошла около восьми часа вечера 25 января. На 184-м километре трассы Уфа-Янаул рядом с деревней Ижболдино. Грузовик МАЗ под управлением 38-летнего местного жителя на спуске ушел в занос и столкнулся со встречной Daewoo Gentra, после чего съехал в кювет и опрокинулся.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В ДТП пострадали три человека. Двух пассажиров легковушки – мужчин 39 и 35 лет – госпитализировали в реанимацию больницы города Нефтекамска. 57-летнего пассажира большегруза доставили в травматологическое отделение.

Дорожная полиция проводит разбирательство по факту происшествия.