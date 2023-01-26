В Башкирии завершились поиски 21-летней Сабины Салимовой

фото: "Отклик"

В башкирском городе Салавате завершились поиски пропавшей 21-летней Сабины Салимовой. Девушку нашли живой и невредимой. Об этом сообщила поисковая организация «Отклик», которая накануне, 25 января, рассказала о пропаже молодой горожанки. Где и при каких обстоятельствах она была найдена, неизвестно.

Салимова пропала в воскресенье, 22 января: она вышла из дома и перестала выходить на связь.

Напомним, родственники пропавшего 10 лет назад жителя Башкирии Ильмира Нурдавлетова продолжают верить в его возвращение. Сейчас мужчине должен быть уже 31 год.